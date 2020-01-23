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مرأة

هوس النظافة والترتيب يؤكد إصابتك بهذا المرض.. تعرف عليه

الخميس 23/يناير/2020 - 11:07 م
أعراض وأسباب الوسواس
أعراض وأسباب الوسواس القهرى
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نهى هجرس
يمكن أن يمارس العديد من الأفراد حياتهم بشكل طبيعى ثم تتحول بشكل مفاجئ إلى مجتمع مغلق عليهم، وذلك نتيجة لإصابتهم بالوسواس القهرى وكثير منهم لا يعلم.

ووفقًا لما قدمه موقع "better health" من أسباب وأعراض إليكم أبرزها.

أعراض الوسواس القهرى:-
- الخوف من التلوث والجراثيم، والبيئة والمواد المادية
- الخوف من الأذى أو المرض بشكل مبالغ فيه
- القلق المفرط حول الدقة والانتظام
- غسيل اليد بشكل مفرط مع الاستحمام والتنظيف
- قضاء ساعات طويلة فى غسيل الأوانى والتنظيف
- لمس أو التصنت أو التحرك بطريقة معينة
- التحقق بشكل مبالغ من مفاتيح الكهرباء والغاز والأجهزة الكهربائية

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أهم أسباب الوسواس القهرى:-
- يمكن أن يرجع أسباب الوسواس القهرى إلى العوامل الوراثية
- يمكن ان ينتج الوسواس القهرى بسبب اضطرابات فى المخ أو الوظائف الطبيعية فى الجسد
- كما يمكن أن تؤدى العوامل البيئية أيضًا إلى الإصابة بالوسواس القهرى
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