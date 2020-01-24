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أخبار العالم

ليبيا تسلم تونس 6 أطفال من أبناء مقاتلي تنظيم داعش الإرهابي

الجمعة 24/يناير/2020 - 12:27 ص
تنظيم داعش الإرهابي
تنظيم داعش الإرهابي
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أ ش أ
أعلن رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان تسليم تونس 6 أطفال من أبناء مقاتلي تنظيم (داعش) الإرهابي التونسيين من ليبيا من أصل 42 طفلا عالقا هناك. 

وقال رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبد الكبير -في تصريحات لقناة العربية اليوم الخميس- إن 6 أطفال من أبناء الدواعش التونسيين الذين تم القضاء عليهم في ليبيا، تتراوح أعمارهم بين 6 و12 سنة وصلوا إلى تونس على متن رحلة قادمة من مدينة مصراتة، وتسلمتهم السلطات التي ستتكفل بدورها بتسليمهم إلى عائلاتهم بعد قيامها بالأبحاث اللازمة. 

وأضاف أن عملية التسليم تمت بعد أكثر من عام ونصف من العمل والتنسيق مع السلطات الليبية خاصة الهلال الأحمر بمدينة مصراتة الذي يتكفل برعاية أبناء مقاتلي داعش الإرهابي ، تم خلالها إجراء كافة الأبحاث والتحاليل اللازمة للتأكد من هوياتهم . 

وأشار إلى وجود 15 طفلا آخرين في مصراتة مصحوبين بأمهاتهم و21 في سجن معيتيقة بالعاصمة طرابلس، لا يزال العمل الجاري من أجل استعادتهم .
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