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مرأة

بعد شائعة ارتباطها.. شاهد ياسمين عبد العزيز بإطلالة تخطف الأنظار

الخميس 23/يناير/2020 - 10:30 م
ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز
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نهى هجرس
نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على "إنستجرام" بإطلالة سوداء ناعمة.

وأطلت بها ياسمين عبد العزيز، بفستان وان شولدر باللون الأسود الذى يبرز عن جمالها، وتتميز تفصيلة الفستان بنقشات رائعة باللون الفضى على الخصر لتبرز عن رشاقتها وجمالها.

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ومن الناحية الجمالية، اعتمدت ياسمين فى الماكياج على اللون البينك والبنى كأيشادو للعيون لتبرز عن جمالها، ووضعت أحمر للشفاه باللون البينك اللامع الذى يبرز جمال أنوثتها.

كما تركت شعرها البنى الطويل منسدلًا بين كتفيها واعتمدت فى تسريحة على طريقة الويفى الخفيف التى تتناسب مع إطلالتها.

واختارت مجموعة أنيقة من الإكسسوارات عبارة عن قرط باللون الفيروزى مع أسوارة ذهبية لليد.
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