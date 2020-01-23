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مرأة

كارثة صحية.. مخاطر غير متوقعة لتناول الأطفال البسكويت في العام الأول

الخميس 23/يناير/2020 - 08:41 م
اضرار تناول الأطفال
اضرار تناول الأطفال للبسكويت
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نهى هجرس
تجتهد العديد من الأمهات فى محاولات كثيرة لتقديم أفضل الأطعمة لأطفالها لكى تحافظ على صحتهم بشكل كبير، وتحرص على نموهم بشكل أمن، ولكن الكثير منهن لا يعلم مخاطر بعد الأطعمة على الأطفال فى عامهم الأول .
ووفقًا لموقع "parents" نقدم لكى أضرار تناول البسكويت بالشاى على الأطفال.

- يعد البسكويت من الأكلات الخطيرة على الأطفال وخاصة فى عامهم الأول، وذلك لاحتوائه على العديد من المكونات الضارة لهم مثل السمن، والدقيق، والسكريات.

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- فتناول السكر بكميات كبيرة فى أوائل العمر يسبب التلبك المعوى الشديد للأطفال، ولا يفضل تناول الشاى للأطفال سواء سادة أو مضاف له أى شئ فيعد الشاى من أكثر المشروبات التى تؤثر على الحديد فى الجسم ويسبب الأنيميا.

- كما أن تناول الأطفال فى السنة الأولى يبدأون فى التسنين، والذى يمكن لتناول هذه المنتجات التى تحتوى على السكريات، والشاى الذى يقلل امتصاص الحديد أن يسبب تسوس شديد فى الأسنان.
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