برلماني: 3 سيناريوهات لإصدار قانون المحليات

قال النائب بدوى النويشى ، وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان أن لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان من المقرر أن تعيد النظر فى مواد قانون الإدارة المحلية، التى رفضها أغلب النواب، نظرا لشبهة عدم الدستورية بها.





وكشف النويشى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن هناك اراء بشان أن الأحزاب غير جاهزة لخوض انتخابات المحليات فى الفترة الحالية ، وهناك اراء اخرى تتجه لضرورة إصدار قانون خاص بالمحليات يتضمن كل مايتعلق بالأمور الإدارية فى المحليات من حيث تطبيق اللامركزية وقانون اخرى متعلق به يخص الأمور الإنتخابية.





كما أوضح وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان أن هناك اراء اخرى أيضا تنادى بضرورة عمل تقسيم إدارى للمحافظات أولا قبل إجراء إنتخابات المحليات.



