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أخبار العالم

الإعلان عن تأسيس حزب جديد معارض لـ أردوغان

الخميس 23/يناير/2020 - 09:50 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
لا يزال مسلسل هروب قيادات حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم مستمرا، بداية من رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو، إلى نائب رئيس الوزراء الأسبق علي باباجان، وتأسيسهم لأحزاب، نهاية إلى إعلان عضو سابق في الحزب عن حزب جديد. 

أعلن رجل الأعمال التركي، بدري بالتشين، العضو السابق في حزب أردوغان، تأسيس حزب "اتحاد الأناضول"، وذلك عقب الحصول على التصاريح اللازمة. 

وقال وفق ما نقلته صحيفة زمان التركية المعارضة إن الغرض وراء تأسيس هذا الحزب هو مواصلة عمل الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني تحت غطاء حزب سياسي، بسبب تضييق أردوغان وحزب العدالة والتنمية على منظمات المجتمع المدني.

وعمل بالتشين لسنوات في الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني، كما مارس العمل السياسي في صفوف حزب العدالة والتنمية الحاكم، قبل أن يستقيل من الحزب. 

وينتظر الشعب التركي ظهور حزب علي باباجان الجديد، والذي يتوقع له أن يكون الأقوى بين الأحزاب الجديدة المعارضة لأردوغان. 
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