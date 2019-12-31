فصل موظف تركي بسبب تعيين حماه في حزب معارض لأردوغان



وذكرت صحيفة "زمان" التركية أن أنس أولجون كان يعمل مستشارًا للعلاقات الإعلامية والصحافية في هيئة الإحصاء التركية، لكنه فوجئ بقرار فصله من منصبه، بعد أن تم تعيين حماه فراموز أوستون نائبًا للرئيس العام لحزب المستقبل الوليد الذي أسسه رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو.



ونقلت الصحيفة عن مسؤولين في هيئة الإحصاء قولهم لأنس أولجون: "طالما يمارس حماك السياسة في حزب آخر، فإننا لا يمكننا أن نوظفك لدينا".



يشار إلى أن هيئة الإحصاء التركية، التابعة للحكومة، يرأسها ينال ياغان، الذي يعرف بأنه الذراع الأيمن لصهر الرئيس رجب أردوغان ووزير الخزانة والمالية برات ألبيراق.



يذكر أن المعارضة التركية تتهم حكومة أردوغان بتحويل تركيا إلى دولة حزبية من خلال احتكار الجهاز البيروقراطي لمؤيديه ولو لم يكونوا مؤهلين لتسلم الوظائف المسندة إليهم.

فصلت السلطات التركية صهر نائب رئيس حزب المستقبل في تركيا من عمله في هيئة الإحصاء التركية.