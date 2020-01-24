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تعليم

بدء إجازة نصف العام غدا لمدة أسبوعين .. وعودة الدراسة 8 فبراير

الجمعة 24/يناير/2020 - 07:46 ص
طلاب المدارس
طلاب المدارس
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ياســمين بدوي
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن اجازة نصف العام الدراسي الحالي 2019/2020 ، ستبدأ رسميا من السبت 25 يناير 2020 .

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن اجازة نصف العام سيكون مدتها اسبوعان فقط ، بحيث تنتهي يوم الخميس 6 فبراير 2020 .

وكان قد بدأ الفصل الدراسي الاول من العام الدراسي الحالي 2019/2020 ، من 11 سبتمبر 2019 

وبلغ عدد أيام الدراسة الفعلية لمرحلة رياض الاطفال والصفين الاول الثاني الابتدائي 111 يوما بعد حذف أيام الجمع والاجازات الرسمية.

أما الفصل الدراسي الثاني ، فيستمر لمرحلة رياض الاطفال والصفين الاول والثاني الابتدائي من 8 فبراير 2020 حتى 28 مايو 2020 ، وبالنسبة للصفوف من الثالث الابتدائي حتى الثالث الثانوي يبدأ من 8 فبراير 2020 حتى 4 يونيو 2020.

وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الاعدادية السبت 2 مايو 2020 ، بينما تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية السبت 16 مايو 2020 ، وتبدأ امتحانات الثانوية العامة 6 يونيو 2020 .
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