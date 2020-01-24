بدء إجازة نصف العام غدا لمدة أسبوعين .. وعودة الدراسة 8 فبراير

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن اجازة نصف العام الدراسي الحالي 2019/2020 ، ستبدأ رسميا من السبت 25 يناير 2020 .





وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن اجازة نصف العام سيكون مدتها اسبوعان فقط ، بحيث تنتهي يوم الخميس 6 فبراير 2020 .





وكان قد بدأ الفصل الدراسي الاول من العام الدراسي الحالي 2019/2020 ، من 11 سبتمبر 2019





وبلغ عدد أيام الدراسة الفعلية لمرحلة رياض الاطفال والصفين الاول الثاني الابتدائي 111 يوما بعد حذف أيام الجمع والاجازات الرسمية.





أما الفصل الدراسي الثاني ، فيستمر لمرحلة رياض الاطفال والصفين الاول والثاني الابتدائي من 8 فبراير 2020 حتى 28 مايو 2020 ، وبالنسبة للصفوف من الثالث الابتدائي حتى الثالث الثانوي يبدأ من 8 فبراير 2020 حتى 4 يونيو 2020.





