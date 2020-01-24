خبير سيارات: ارتفاع في أسعار قطع الغيار رغم انخفاض السيارات

قال جمال عسكر خبير السيارات، إن هناك انخفاضا في معدل المبيعات في سوق السيارات في مصر.





وأضاف عسكر في حواره مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر" المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، أن أسعار قطع الغيار ارتفعت بشكل كبير على الرغم من انخفاض أسعار السيارات.





وتابع :" يجب أن تكون أسعار قطع الغيار مناسبة، وأسعار الخدمات ما بعد البيع يجب أن تكون مناسبة وملائمة".





ومن جانبه قال أسامة ابو المجد رئيس رابطة تجار السيارات، :" مع بداية عام 2020 لدينا اتفاقية الشراكة المصرية التركية وانخفاض الأسعار شمل وهم سيارة تويوتا كورولا وفيات تيبو ورينو ميجان".





وتابع أبو المجد:" انخفاض اسعار السيارات يكون له 3 أسباب وهو الاتفاقيات الدولية وتحرك اسعار الدولار، والتنافسية".





وأضاف:" التحرك البسيط في أسعار الدولار لا يؤثر بشكل كبير في الأسعار"، مضيفا:" في النصف الثاني من 2019 رأينا عروض السيارات ثم تحولت إلى تغيير في قائمة الأسعار بعد تثبيت سعر الدولار".



