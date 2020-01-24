AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

خبير سيارات: ارتفاع في أسعار قطع الغيار رغم انخفاض السيارات

الجمعة 24/يناير/2020 - 03:01 ص
اسعار السيارات
اسعار السيارات
Advertisements
هاني حسين
قال جمال عسكر خبير السيارات، إن هناك انخفاضا في معدل المبيعات في سوق  السيارات في مصر.

وأضاف  عسكر  في حواره  مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر" المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، أن أسعار قطع الغيار ارتفعت بشكل كبير على الرغم من انخفاض أسعار السيارات.

وتابع :"  يجب أن تكون أسعار قطع الغيار مناسبة، وأسعار الخدمات ما بعد البيع يجب أن تكون مناسبة وملائمة".

ومن جانبه قال أسامة ابو المجد رئيس رابطة  تجار السيارات، :" مع بداية عام 2020 لدينا اتفاقية الشراكة المصرية التركية وانخفاض الأسعار شمل وهم سيارة تويوتا كورولا وفيات تيبو ورينو ميجان".

وتابع  أبو المجد:"  انخفاض اسعار السيارات يكون له 3 أسباب وهو الاتفاقيات الدولية وتحرك اسعار الدولار، والتنافسية".

وأضاف:"  التحرك البسيط في أسعار الدولار  لا يؤثر بشكل كبير في الأسعار"، مضيفا:"  في النصف الثاني من 2019 رأينا عروض السيارات ثم تحولت إلى تغيير في قائمة الأسعار بعد تثبيت سعر الدولار".

ولفت أسامة ابو المجد:"  انخفاض مستمر مع بداية عام 2020 بسبب  الاتفاقية الدولية للشراكة المصرية التركية وتحرك سعر الدولار، والنزول التنافسي في الأسعار".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

زيرو جمارك تركيا..قائمة بأنواع السيارات ينطبق عليها صفر جمارك الشهر المقبل.. صور

بشرى سارة إلى الراغبين في شراء سيارة عام 2020

أمين رابطة مصنعى السيارات يكشف عن موعد انخفاض أسعار الزيرو

بعد انخفاض الدولار.. شعبة السيارات تزف بشرى سارة للمواطنين حول الأسعار.. فيديو

بعد الأسعار الجديدة و زيرو جمارك .. أرخص سيارة في مصر 2020

تخفيضات كبيرة .. هبوط جديد لأسعار لادا جرانتا 2020 مانيوال وأوتوماتيك

ترشيحاتنا

الأهلى يعلن نفاد تذاكر موقعة النجم الساحلى بعد طرحها بـ45 دقيقة

عبد الحفيظ يوضح سبب غياب نيدفيد الطويل.. وموقف رمضان صبحي من مباراة النجم.. فيديو

أصر على الذهاب لعمله ..عائلة الشهيد نبيل الردة تكشف تفاصيل استشهاده

أم مهملة تتسبب في وفاة ابنتها بجرعة مخدرات.. تفاصيل

حكم فوائد البنوك والتعامل معها.. دار الإفتاء تحسم الأمر

هشمت رأسها.. مصرع طفلة سقطت عليها أسطوانة غاز في كفر الشيخ

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

15 معلومة عن ميجان ماركل قبل لقائها بالأمير هاري.. مدافعة عن حقوق المرأة وهذا هو اسمها الحقيقي

يحمل رجلين بأسنانه وبقرة على ظهره.. شاهد قدرات خيالية لأقوى رجل في العالم

انهيار اسعار بيجو peugeot وتراجعها 30 ألف جنيه ..صور