محمود جنش: لا أتعجل العودة للمشاركة في المباريات لهذا السبب.. فيديو

قال محمود عبد الرحيم "جنش" حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إنه جاهز لخوض المباريات بعد الشفاء من الإصابة التى لحقت به فى الماضى وهى قطع فى وتر أكيليس موضحا أنه لا يريد التسرع فى العودة حتى يسعتيد مستواه ويدخل فى "الفورمة".





وأضاف جنش خلال حلوله ضيفا على قناة الزمالك مع الإعلامى خالد الغندور :" كارتيرون يتحدث معى دائما بشأن الدفع بى فى المباريات ولكنى أخبره دائما أنى لا أريد التسرع فى اللعب بالوقت الحالى".



