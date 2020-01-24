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رياضة

محمود جنش: لا أتعجل العودة للمشاركة في المباريات لهذا السبب.. فيديو

الجمعة 24/يناير/2020 - 12:38 ص
محمود عبد الرحيم
محمود عبد الرحيم "جنش"
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محمد رشاد
قال محمود عبد الرحيم "جنش" حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إنه جاهز لخوض المباريات بعد الشفاء من الإصابة التى لحقت به فى الماضى وهى قطع فى وتر أكيليس موضحا أنه لا يريد التسرع فى العودة حتى يسعتيد مستواه ويدخل فى "الفورمة".

وأضاف جنش خلال حلوله ضيفا على قناة الزمالك مع الإعلامى خالد الغندور :" كارتيرون يتحدث معى دائما بشأن الدفع بى فى المباريات ولكنى أخبره دائما أنى لا أريد التسرع فى اللعب بالوقت الحالى".

وتحدث جنش عن علاقته بحراس الزمالك الثلاثة محمد عواد وأبو جبل ومحمد صبحى قائلا :" تربطنى علاقة صداقة قديمة بعواد وأبو جيل ولكن أول مرة اتعامل مع محمد صبجى".
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