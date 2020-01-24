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رياضة

موعد مباراة الزمالك أمام مازيمبي بدوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

الجمعة 24/يناير/2020 - 04:07 ص
فريق الزمالك
فريق الزمالك
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ياسمين تيسير
تنطلق مساء اليوم مباراة فريق الكرة الأول بنادي الزمالك أمام مازيمبي ضمن مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا 2020 .

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء و تذاع عبر قناة BEIN SPORTS 

 وضمت قائمة الزمالك فى مواجهة مازيمبى الكونغولى كلًا من : 

 حراسة المرمى : محمد عواد - محمد أبو جبل.

خط الدفاع :  محمود علاء - محمد عبد الغني - محمود الونش - محمد عبد الشافي - حازم امام .

خط الوسط :  طارق حامد - فرجاني ساسي - محمد حسن - يوسف أوباما - احمد زيزو - اسلام جابر - محمد اوناجم - محمود عبدالرازق شيكابالا - مصطفي فتحي - أشرف بن شرقي . 

خط  الهجوم : مصطفي محمد


يذكر أن فريق الزمالك تلقى هزيمة أمام فريق مازيمبي في الجولة الأولى من دور المجموعات بثلاثية نظيفة.
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