موعد مباراة الزمالك أمام مازيمبي بدوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

تنطلق مساء اليوم مباراة فريق الكرة الأول بنادي الزمالك أمام مازيمبي ضمن مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا 2020 .
ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء و تذاع عبر قناة BEIN SPORTS
وضمت قائمة الزمالك فى مواجهة مازيمبى الكونغولى كلًا من :
حراسة المرمى : محمد عواد - محمد أبو جبل.
خط الدفاع : محمود علاء - محمد عبد الغني - محمود الونش - محمد عبد الشافي - حازم امام .
خط الوسط : طارق حامد - فرجاني ساسي - محمد حسن - يوسف أوباما - احمد زيزو - اسلام جابر - محمد اوناجم - محمود عبدالرازق شيكابالا - مصطفي فتحي - أشرف بن شرقي .
خط الهجوم : مصطفي محمد
يذكر أن فريق الزمالك تلقى هزيمة أمام فريق مازيمبي في الجولة الأولى من دور المجموعات بثلاثية نظيفة.