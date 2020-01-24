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تكنولوجيا

وداعا للموبايلات الصغيرة في العمل.. جوجل تتحدى عملاءها بهاتف ورقي.. شاهد

الجمعة 24/يناير/2020 - 07:25 ص
جوجل Google
جوجل Google
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عزة عاطف
تعمل جوجل دائمًا على تطوير الرفاهية الرقمية، لتقديم أفضل الميزات الترفيهية المطلوبة لمستخدميها، لكنها تعرض اليوم تصميمًا هو الأكثر غرابة.

بعض الناس يلجأون لاستخدام تليفونات صغيرة غير مزودة بالأنظمة الذكية، بهدف تلبية احتياجاتهم العملية من إجراء واستقبال مكالمات، معرفة الوقت وأحيانًا قليلة التقاط بعض الصور السريعة.

وللمساعدة في التقليل من استخدام الهاتف المحمول طوال الوقت، تقدم جوجل Google عملاق التكنولوجيا مظروف ورقي يخرج من آلة طباعة خاصة ليناسب تصميم هاتفك، مرفق بتطبيق خاص على الموبايل.

كل ما عليك هو وضع هاتفك داخل المظروف الورقي الذي يطلق عليه Envelope، واستخدم هاتفك لإجراء واستقبال المكالمات عن طريق رسومات لأزرار على الغلاف من الخارج تضئ عند الضغط عليها، بالإضافة إلى أزرار لمساعدتك في الوصول إلى آخر رقم اتصلت به، وزر آخر لمعرفة التوقيت الزمني، علاوة على زر خاص بالتقاط الصور وآخر لتصوير الفيديو.

يعتمد Envelope على تخفيض استهلاكك لهاتفك الذكي ومعرفة كم من الوقت يمكن أن تقضيه في استخدام الوظائف الأساسية فقط في هاتفك، قبل أن تقرر قطع المظروف، حيث يرسل التطبيق بيانًا إليك بالمدة التي استغرقتك قبل أن تهرع لقطع الغلاف الورقي وإخراج الهاتف بشوق.

Envelope هو أحدث جزء إبداعي من تصميم استوديو Special Projects في لندن، حيث كانت المجموعة قد أنشأت بالفعل تطبيق طباعة معلومات الهاتف الورقية Paper Phone، الذي وصل عندما أطلقت منصة Google Digital Wellbeing Experiences لأول مرة العام الماضي وفقًا لموقع تك كرانش التقني.

يساعدك تطبيق Envelope الجديد للفريق على الاستمرار في استخدام هاتفك للوظائف الأساسية، مثل إجراء أو استقبال المكالمات أو استخدام الكاميرا لالتقاط الصور. ولكن كل هذا يتم من داخل مظروف ورقي مصمم خصيصًا لهاتفك.

 بينما توفر جوجل ملف PDF قابل لطباعة الورق الخاص بهواتف Google Pixel 3a، تخرج الورقة لتقطعها وتثنيها ثم تدخل بها الهاتف والنتيجة النهائية هي غطاء الهاتف الورقي الذي يترك مجالًا للكاميرا ويوفر لوحة مفاتيح رقمية في المقدمة، في حال احتجت إلى إجراء مكالمات.

وفي الوقت نفسه ، يساعد التطبيق في جعل الأزرار تضيء حتى يمكن رؤيتها من خلال الورقة، من الواضح أن Envelope هو أكثر من تجربة تصميم وليس أداة عملية.

فالمشكلة التي قد تواجهك مثلًا هي عندما تحتاج إلى الحصول على رقم هاتف شخص ما أو الخريطة للبحث عن الاتجاهات، بالإضافة إلى أشياء أخرى، لكن المثير في الأمر أنه يتيح لك تحدي نفسك لمعرفة المدة التي يمكن أن تقضيها قبل فتح المغلف.

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