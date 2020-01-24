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رياضة

الأقصر تتزين بلافتات نادي القرن.. والاشتراكات تبدأ من 45 ألف جنيه بالتقسيط

الجمعة 24/يناير/2020 - 01:39 م
صدى البلد
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شمس يونس

يبدأ غدا السبت بمحافظة الأقصر استقبال طلبات العضوية والاشتراكات لفرع النادى الأهلى وذلك بمكتبة مصر العامة "مركز الأقصر للتراث" بوسط المدينة السياحية وسط توقعات من الخبراء بأن النادى سوف يشهد إقبالا كثيفا فى اشتراكات العضوية كونه أول فرع فى الصعيد لنادى القرن الأهلى.

وتزينت المدينة بلافتات تدعو المواطنين للاشتراك بالنادى تحت شعار " انضم الى نادى القرن " و "الأهلى وصل الأقصر" وتحمل اللافتات أن الاشتراكات "تبدأ بـ 45 ألف جنيه" وبالتقسيط على ثلاث سنوات.

فرع الأهلي يعتبر أكبر نادى رياضي بالمحافظة ويوجد بمدينة طيبة الجديدة على مساحته 12.5 فدان ويشمل على ملعب كرة قدم قانوني، ومدرجات تسع لـ 5 آلاف متفرج ملاعب مختلفة للألعاب وحمام سباحة أوليمبي وصالة مغطاة بمساحة 1.56 فدان ويجري استكمال تنفيذ باقي المباني الملحقة بالمساحة 8.44 فدان، بجانب إنشاء ملعب للعبة الواحدة، وملعب خماسي، ومبنى إداري للنادي، يتكون من 3 طوابق.

والنادى يبعد بمسافة 13 كيلو مترا تقريبا عن مدينة الأقصر ويقع فى منطقة المرحلة الأولى بالإسكان الاجتماعى وتم تجهيزه وتخطيطه ليضم بوابة رئيسية و4 بوابات فرعية و سور ومسجد وحمام سباحة كبير وحمام سباحة للأطفال وبه مطعم وقاعة أفراح تسع اكثر من الف شخص ومكاتب إدارية.

الأقصر تتزين بلافتات نادي القرن.. والاشتراكات تبدأ من 45 ألف جنيه بالتقسيط
الأقصر تتزين بلافتات نادي القرن.. والاشتراكات تبدأ من 45 ألف جنيه بالتقسيط
الأقصر تتزين بلافتات نادي القرن.. والاشتراكات تبدأ من 45 ألف جنيه بالتقسيط
الأقصر تتزين بلافتات نادي القرن.. والاشتراكات تبدأ من 45 ألف جنيه بالتقسيط
الأقصر تتزين بلافتات نادي القرن.. والاشتراكات تبدأ من 45 ألف جنيه بالتقسيط
الأقصر تتزين بلافتات نادي القرن.. والاشتراكات تبدأ من 45 ألف جنيه بالتقسيط
الأقصر تتزين بلافتات نادي القرن.. والاشتراكات تبدأ من 45 ألف جنيه بالتقسيط
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