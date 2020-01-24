الحب في زمن الثورة.. وزير الخارجية اللبناني السابق يغازل زوجته على انستجرام

نشر وزير الخارجية اللبناني السابق ورئيس "التيار الوطني الحر"، جبران باسيل، على حسابه بموقع "انستجرام" صورة تجمعه بزوجته شانتال عون.





وكتب الوزير السابق على الصورة كلمات غزل لزوجته قائلا: "لا يمكنني على الإطلاق أن أشكرك دعمك وحبك غير المشروطين، وبالرغم من كل المعارك التي واجهتها لم تتركي يدي وكنتي دائمًا إلى جانبي".





وتابع باسيل: "أعلم أن أمامنا رحلة جديدة، وأنا على يقين من أنه طالما أنت هنا، فسنواجه أي شيء".





وكان باسيل قد تعرض لهجوم شرس، أمس الخميس، خلال مشاركته في منتدى دافوس الاقتصادي، من المنسقة الأممية السابقة في لبنان، سيجريد كاج، التي قالت إن "حضوره لدافوس على طائرة خاصة غير مقبول".





ولقيت مشاركة باسيل، الذي أصبح وزيرا سابقا بعد تشكيل حكومة جديدة في لبنان، معارضة داخل بلاده حيث وقع آلاف الأشخاص عرائض تطالب إدارة المنتدى بشطب اسمه من قائمة الضيوف المتحدثين في المنتدى.