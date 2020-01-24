العربية للتصنيع تتعاقد مع بوينت نورث الكندية لتحديث مصنع سيماف

أكد الفريق "عبد المنعم التراس " رئيس الهيئة العربية للتصنيع على تنفيذ تكليفات الرئيس "عبد الفتاح السيسي" بتعميق التصنيع المحلي ونقل وتوطين تكنولوجيا صناعة قطارات السكك الحديدية من خلال تطوير وتحديث القدرات التصنيعية والإنتاجية وتأهيل الكوادر البشرية بمصنع سيماف لمهمات السكك الحديدية التابع للهيئة وفقا لمعايير الجودة العالمية.





جاء هذا خلال توقيع عقد للتعاون مع شركة "بوينت نورث" الكندية للاستشارات العالمية .





ويأتي هذا التعاون في إطار نتائج زيارة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء لمصنع سيماف مؤخرا ,حيث اتفق على البدء في الخطوات التنفيذية لتطوير وتحديث مصنع سيماف وفقا لخطة زمنية وبالتعاون مع الخبرات العالمية بما يسهم في التطوير الشامل لمنظومة السكك الحديدية وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين.





وأوضح "التراس" أن العقد تم في ضوء خطة الهيئة العربية للتصنيع لتطوير وتحديث القدرات التصنيعية وتدريب الكوادر البشرية بمصنع سيماف بالتعاون مع شركة "بوينت نورث" العالمية المتخصصة في هذا المجال، مشيرا إلى أنه بحلول شهر أكتوبر ٢٠٢٠ سيصبح لدينا مصنع على أعلى مستوى، يضاهي أفضل المصانع العالمية في هذا المجال.





ونوه إلى أن خطة التطوير تستهدف تطوير سيماف، ورفع مستوى جودة منتجاته المتنوعة من عربات السكة الحديد ومترو الأنفاق ، وصناعة الجرارات، وفقا لمواصفات الجودة العالمية، إلى جانب تطوير قطاع البحوث والتصميم، ورفع مستوى المهندسين والكوادر الفنية بالمصنع، وتدريبهم في الداخل والخارج، مشددا على رفع معدلات الإنتاج للمصنع من ٣٠٠ عربة، إلى 1000 عربة سنويًا والوصول إلي مرحلة تصنيع الجرارات الديزل والكهرباء.، وتحقيق إنتاج عالي المستوى من حيث الجودة واشتراطات الأمان، سواء في عربات السكك الحديدية أومترو الأنفاق.





وأضاف أن الهيئة لديها رؤية مستقبلية لفتح منافذ بالأسواق الخارجية وخاصة في قارة إفريقيا والمنطقة العربية.





من جهة أخرى، أشاد مسئولو شركة "بوينت نورث" العالمية "بخبرات الهيئة العربية للتصنيع والإمكانيات التصنيعية والبشرية وقدرتها علي تطوير التكنولوجيا بأساليب علمية لتحقيق أعلي معدلات للتصنيع المحلي وفقا لنظم الجودة العالمية , مشيرا إلي الاتفاق على فتح آفاق جديدة للتعاون مع العربية للتصنيع تمتد إلي إدخال أنظمة سكك حديدية حديثة وتعميق التكنولوجيا والتدريب , لتلبية إحتياجات مشروعات التنمية الشاملة بمصر.





وأضاف أن السوق المصري كبير وواعد ويشكل أهمية إستراتيجية للمنطقة العربية والإفريقية، مشيدا بمصنع سيماف أحد الصروح الصناعية المتخصصة في صناعة السكك الحديدية ومترو الأنفاق بالمنطقة العربية والأفريقية والشرق.