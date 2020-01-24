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مرأة

جمال شعبان يكشف عن الاحتياطات اللازمة للوقاية من الموت المفاجئ

الجمعة 24/يناير/2020 - 11:22 ص
صدى البلد
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ريهام قدري

في ضوء انتشار الموت المفاجيء والسكتة القلبية  وقال الدكتور جمال شعبان استشاري امراض القلب علي صفحته  بالفيسبوك تنويه بأنه ينبغي علي هيئة الإسعاف المصرية سرعة توفير أجهزة إنعاش بالصدمات الكهربية الأوتوماتيكية في الأماكن العامة مثل معرض الكتاب ومحطات المترو والقطارات والاستادات والمولات


والمصالح الحكومية وعمل دورات تدريب للمواطنين وڤيديو مسجل يذاع في الفضائيات علي كيفية عمل المساچ القلبي واستخدام جهاز الصدمات


أطمع في مظلة مؤسسية وأطمح إلي مبادرة رئاسية للإنعاش القلبي والاكتشاف المبكر والوقاية من الموت المفاجيء


وكان حذر الدكتور " جمال شعبان " عميد معهد القلب السابق، من "الزعل"، وأوضح أن "الزعل" أحيانا يسبب الموت المفاجئ.


 حيث  إن "الزعل" الشديد متلازمة مرضية تحفز الجهاز العصبي السمبثاوي على إفراز مستويات عالية من الأدرينالين، ما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، وزيادة ضربات القلب، وقد يصل الأمر إلى حد الوفاة بالسكتة القلبية المفاجئة التي عادة ما يطلق عليها اسم "كسرة القلب".


وأوضح " عميد معهد القلب السابق أن "الزعل" يصيب القلب بالانكماش والضعف ويصبح مكسورا ، في حين أن القلب السليم البعيد عن "الزعل" يحتفظ بقوامه وشكله ووظائفه ويظهر بشكل واضح من خلال الأشعة والتحاليل الفرق بينهما.

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