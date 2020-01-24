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أخبار البلد

الوزراء ينفي ارتفاع أسعار الكتب بمعرض الكتاب 2020 بنسبة 40%

الجمعة 24/يناير/2020 - 10:21 ص
معرض الكتاب 2020
معرض الكتاب 2020
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محمود مطاوع
نفي المركز الاعلامي لرئاسة مجلس الوزراء ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول ارتفاع أسعار الكتب بمعرض الكتاب 2020 بنسبة 40% عن العام الماضي.

 وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الثقافة، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لزيادة أسعار الكتب بمعرض الكتاب هذا العام 2020، مُوضحةً أن معظم دور النشر المشاركة بالمعرض قامت بتخفيض أسعار الكتب والاكتفاء بتحقيق هامش ربح قليل، هذا إلى جانب طرح بعض الكتب بالمعرض بأسعار رمزية، وذلك في إطار حرص الدولة على نشر الثقافة والمعرفة والتشجيع على القراءة.

وقد انطلقت فعاليات معرض الكتاب في 22 يناير الجاري وتستمر حتى 4 فبراير المقبل، تحت عنوان "مصر أفريقيا... ثقافة التنوع"، وتحل دولة السنغال ضيف شرف هذه الدورة، كما تم اختيار العالم الدكتور "جمال حمدان" كشخصية المعرض لهذا العام، ويشهد المعرض هذا العام إقبالًا كبيرًا من العارضين والدول المشاركة بزيادة كبيرة عن العام الماضي، حيث وصل عدد الناشرين إلى 900 دار نشر وجهة، بزيادة 153 دار نشر عن العام الماضي، كما وصل عدد الأجنحة المشاركة إلى 808 أجنحة، بزيادة 86 جناحًا عن العام الماضي، ووصل عدد الدول المشاركة في المعرض إلى 38 دولة، بزيادة ثلاث دول عن العام الماضي، في حين تم تشكيل غرفة عمليات بالوزارة لمتابعة سير العمل بمعرض الكتاب.

وفي إطار سعي الدولة لتطوير المعرض والتسهيل على كافة الوفود التي سيستقبلها، سيتم لأول مرة هذا العام طرح تطبيق جديد على الموبايل يحمل اسم "معرض القاهرة الدولي للكتاب Cairo Book Fair""، حيث يشتمل هذا التطبيق على خريطة شاملة للمعرض تحتوي على كافة أماكن دور النشر، وأماكن العرض، وقاعات الفاعليات، بالإضافة إلى خدمة البحث عن الكتب ومعرفتها ومدى توافرها داخل المعرض، كما تم تخصيص 7 خطوط نقل عام لنقل الزوار، إلى مقر المعرض بالقاهرة الجديدة، بالإضافة إلى تخصيص 80 أوتوبيسًا لنقل جميع الركاب بسعر تذكرة موحد يقدر  بـ 6 جنيهات.

وفي النهاية، ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، وفي حال وجود أي استفسارات يمكن الدخول على الموقع الرسمي للوزارة (moc.gov.eg) أو الاتصال على رقم الوزارة  (27485065 /02).
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