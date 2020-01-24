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أستاذ تنمية: تطبيق "شارك 2030" يرد على المشككين في إنجازات الرئيس السيسي

الجمعة 24/يناير/2020 - 12:24 م
تطبيق شارك 2030
تطبيق "شارك 2030"
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ياسمين سامي

قال الدكتور صلاح هاشم أستاذ التنمية والتخطيط بجامعة الفيوم إن تطبيق "شارك 2030" يساهم في إبراز إنجازات الدولة المصرية ويرد على المشككين في انجازات الرئيس السيسي.


وأوضح هاشم خلال لقاء له ببرنامج "صباح الخير يا مصر" أن التطبيق سيساهم في التوعية المجتمعية بالمشروعات التنموية خاصة للشباب حيث اولي الرئيس السيسي اهتماما  كبيرا بهم منذ توليه الرئاسة.


وأضاف هاشم: بدء تطبيق "شارك 2030"  بالفعل على الهواتف المحمولة فهو ابليكيشن على الهواتف المحمولة حيث يتضمن كثير من الملفات التي تهم المواطن المصري.

وتابع هاشم: أن مثل هذه المبادرات قد تفتح الباب لمبادرات على نفس النهج. 
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