الرئيس العراقي: مصرون على دولة ذات سيادة كاملة غير منتهكة

أكد الرئيس العراقي برهم صالح، أن العراقيين مصرون على دولة ذات سيادة كاملة غير منتهكة.





وقال صالح، في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن "العراقيين مصرون على دولة ذات سيادة كاملة غير منتهكة، خادمة لشعبها ومعبرة عن إرادتهم الوطنية المستقلة بعيدا عن التدخلات والإملاءات من الخارج، دولة ضامنة لأمنهم وحقوقهم في الحياة الحرة الكريمة، دولة في أمن وسلام مع جيرانه".



