AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الرئيس العراقي: مصرون على دولة ذات سيادة كاملة غير منتهكة

الجمعة 24/يناير/2020 - 12:52 م
الرئيس العراقي برهم
الرئيس العراقي برهم صالح
Advertisements
شيماء مصطفى
أكد الرئيس العراقي برهم صالح، أن العراقيين مصرون على دولة ذات سيادة كاملة غير منتهكة.

وقال صالح، في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن "العراقيين مصرون على دولة ذات سيادة كاملة غير منتهكة، خادمة لشعبها ومعبرة عن إرادتهم الوطنية المستقلة بعيدا عن التدخلات والإملاءات من الخارج، دولة ضامنة لأمنهم وحقوقهم في الحياة الحرة الكريمة، دولة في أمن وسلام مع جيرانه".

وشهد العراق، اليوم مظاهرات حاشدة، وذلك تنديدا للوجود الأمريكي بالبلاد.

وتظاهر مئات الآلاف من أتباع زعيم التيار الصدرى فى العراق مقتدى الصدر، وسط العاصمة العراقية بغداد.

ورفع المتظاهرون شعارات تطالب القوات الأجنبية بالرحيل عن العراق، تنفيذا لقرار مجلس النواب المطالب بخروج تلك القوات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سرايا السلام تتوعد برد مؤلم على قصف منزل مقتدى الصدر بطائرة مسيرة

اليوم.. انتهاء المهلة الدستورية للرئيس العراقي لتشكيل الحكومة الجديدة

3 أشهر على مظاهرات العراق والغضب مستمر.. وآلاف الطلبة ينزحون للشوارع

تطورات خطيرة بالعراق.. متظاهرو الحشد الشعبي يحاولون اقتحام سفارة أمريكا.. واشنطن ترسل قوات وتؤكد حماية مواطنيها.. الخارجية العراقية ترفض اقتحام السفارة.. والتيار الصدري يكشف أسباب المظاهرات

مقتدى الصدر يدعو إلى تشكيل مقاومة دولية ضد الانتهاكات الأمريكية

بيان شديد اللهجة من الرئاسة العراقية بشأن القصف الإيراني للقواعد الأمريكية

ترشيحاتنا

صدمة كبرى.. توقف الواتساب على هذه الهواتف

فساتين خلابة.. شاهد أحدث تصميمات طوني ورد بـ أسبوع الموضة في باريس

بملابس ملفتة.. زوجة محمود العسيلي تتألق في إسبانيا

بعد توزيع التابلت عليهم.. التعليم: خط إنترنت هدية مجانية لطلاب أولى ثانوي

عرض أسوأ قطة في العالم للتبني مجانا.. تعرف على طباعها المخيفة

ما تحزنوش لو جيت ملفوف فى العلم .. أسرة الشهيد سامح البطاوي: مايغلاش على مصر.. فيديو وصور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فساتين خلابة.. شاهد أحدث تصميمات طوني ورد بـ أسبوع الموضة في باريس

سك العملة تشارك بجناح متميز في معرض القاهرة الدولي للكتاب.. صور

بملابس ملفتة.. زوجة محمود العسيلي تتألق في إسبانيا