AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

مباحث القاهرة تضبط لصوص السيارات بالشروق ومصر الجديدة

الجمعة 24/يناير/2020 - 01:27 م
صدى البلد
Advertisements
كتب محمد صبري
نجحت الأطواف الأمنية بالقاهرة فى ضبط تشكيل عصابى لسرقة السيارات بالشروق، وكذا ضبط أحد الأشخاص بمصر الجديدة عقب قيامه بسرقة سيارة بأسلوب "المغافلة" .


وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الشروق لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم تمكنت من ضبط (3 أشخاص اثنين منهم معلومات جنائية مسجلة) وبحوزتهما (مفك كبير الحجم - مفتاح إنجليزى - شوكة معدنية) وذلك عقب قيامهم بكسر زجاج الباب الخلفى الأيمن والكونتاكت الخاص بإحدى السيارات ملك (صاحب مكتب للنقل الجماعى)، وشروعهم فى سرقتها بإسلوب "توصيل الأسلاك" باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهم.

واعترف المتهمون بإرتكاب الواقعة وأقروا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة السيارات بأسلوب (كسر الزجاج وتوصيل الأسلاك) بإستخدام المضبوطات حوزتهم، وأضافوا بشروعهم فى سرقة إحدى السيارات (بها تلفيات عبارة عن كسر زجاج الباب الخلفى الأيمن) ملك (موظف) بذات الأسلوب حال توقفها بذات المنطقة، إلا أنهم لم يتمكنوا من تشغيلها، وبإستدعاء المجنى عليهما تعرفا على السيارتين وإتهامهم بالشروع فى سرقتهما.
  
كما تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة مصر الجديدة من ضبط (أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية مسجلة - مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس سبق إتهامه فى عدد 6 قضايا آخرهم قضية سرقة مسكن) عقب قيامه بسرقة سيارة ملاكى من دائرة القسم .

وبمواجهته اعترف بقيامه بسرقة السيارة بأسلوب المغافلة، وبسؤال المجنى عليه تعرف على السيارة والمتهم واتهمه بالسرقة ، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أمن القاهرة تضبط العديد من قضايا السرقة وتلقي القبض على الجناة.. صور

حبس عاطل سرق متجرا بمنطقة المقطم

حبس مسجل خطر 4 أيام لسرقتة السيارات في مدينة نصر

بمفك وزردية.. حبس عاطل لسرقته بطاريات السيارات فى عين شمس

أمن القاهرة تضبط مسجل خطر متلبسا بسرقة سيارة في التجمع

عاطل وزوجته تخصصا فى سرقة حقائب السيدات بالتجمع

ترشيحاتنا

فى عز البرد.. نجمات تحدين شتاء 2020 بـ الشورت

زيادة 3 جنيهات.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 24-1-2020

أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم الجمعة 24 - 1 - 2020

عرض أسوأ قطة في العالم للتبني مجانا.. تعرف على طباعها المخيفة

إعلان صفقة القرن قبل الثلاثاء المقبل.. ترامب يفاجئ الفلسطينيين

عمرو الجنايني يكشف حقيقة تأجيل قمة الأهلي والزمالك في الدوري

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علي الشيزلونج.. نوال الزغبي بفستان أسود تبهر جمهورها

فى عز البرد.. نجمات تحدين شتاء 2020 بـ الشورت

فساتين خلابة.. شاهد أحدث تصميمات طوني ورد بـ أسبوع الموضة في باريس