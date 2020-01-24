لقاء الخميسي داخل شنطة سيارتها.. والجمهور: هتعقلي إمتى

وظهرت لقاء الخميسي في الصور داخل شنطة السيارة بجاكت اسود فرو معلقة: صباح الفل والرضا".

وتفاعل عدد كبير من محبي الفنانة لقاء الخميسي مع الصور ، وداعبها البعض الآخر في التعليقات .

وجاءت التعليقات كالتالى : " هتعقلي امتي " _ " طول عمرك عسوله صباحك عسل " _ " احلى ابتسامة شفتها بحياتي " .

من ناحية أخرى تحضر لقاء الخميسي لفيلم جديد ولكنها ترفض الكشف عن أى تفاصيل، خاصة أنه ما زال فى مرحلة الكتابة.





يُذكر أن آخر مشاركات لقاء الخميسي الدرامية، مسلسل "أبواب الشك" وهو بطولتها، إلى جانب كل من "خالد سليم، احمد صلاح حسنى، جيهان خليل، نبيل عيسى، طارق صبرى، ميار الغيطي، تامر شلتوت، عائشة بن أحمد، عبد الرحمن أبو زهرة، حنان سليمان، ومن تأليف محمد ناير، وإخراج أحمد سمير فرج.