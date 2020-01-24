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تعليم

كيف تصبح مهندس ديكور في 3 شهور.. دورة تدريبية بـ التربية الفنية جامعة حلوان

الجمعة 24/يناير/2020 - 02:31 م
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر

تنظم كلية التربية الفنية جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة والدكتور محمود حامد عميد الكلية دورة التصميم الداخلي بعنوان "كيف تصبح مهندس ديكور في ثلاثة شهور".

تتضمن محاور دورة التصميم الداخلي والديكور تعليم أسس التصميم الداخلي، وتعليم فن المنظور الهندسي، وتعليم رسم المساقط الأفقية والرأسية والسكاشن للمشروع المراد تنفيذه ديكور، وتعليم طرق استخدام فن تكنولوجيا الخامات الحديثة في الديكور.

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 ما تتناول تعليم خطوات تشطيب الشقق والفلل، ودراسة اختيار الألوان والدهانات في الديكور المنزلي والمطاعم، وتعليم رسم واجهات المحلات، وتصميم المطابخ، وتعليم كيفية الاستلام من الصنايعية والفنيين.

تعقد الدورات التدريبية لمدة ثلاث شهور  اعتبارًا من ١ مارس ٢٠٢٠ وتنتهي ٣٠ مايو ٢٠٢٠ ويتم حجز الدورات التدريبية بمكتب قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية التربية الفنية ١٢ ش اسماعيل محمد بالزمالك.

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