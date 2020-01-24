أكتوبر 2020 ..آخر موعد للتسجيل بمسابقة للأبحاث الاجتماعية..بجامعة حلوان

مع اقتراب انتهاء امتحانات الفصل الدراسى الأول بمختلف الجامعات المصرية، بدأت الجامعات بإعلان الأنشطة الصيفية للطلاب للعام الدراسى ٢٠١٩-٢٠٢٠ .

أعلنت إدارة رعاية شباب كلية الخدمة الاجتماعية جامعة حلوان عن مشاركة الكلية بمسابقة الأبحاث الاجتماعية المقامة بجامعة قناة السويس تحت عنوان "القراءة الحرة "، وعلى الطلاب كتابة أبحاث اجتماعية تحمل هذا العنوان ومفهومه.











