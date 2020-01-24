الداخلية تضبط 5361 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة، تنفيذًا لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإبنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق .





وتمكنت الحملات خلال 24 ساعة من ضبط 5361 مخالفة مرورية متنوعة من بينها 1794 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و208 مخالفة السير بدون ترخيص "قيادة وتسيير".









كما تم ضبط 5 دراجات نارية مخالفة، و38 مخالفة "موقف عشوائى"، و57 مخالفة شروط الترخيص، و33 حالات قيادة تحت تأثير المواد المخدرة.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.



