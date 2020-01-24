الجراد الصحراوي المدمر يغزو كينيا.. شاهد

غزت أسراب الجراد الصحراوي عدة مناطق في كينيا وألحقت أضرارًا جسيمة بأراضي المزارعين ، وحذرت السلطات من إحتمال أن تكون بلدان شرق إفريقيا مهددة بشكل كبير من خطر انتشار للجراد منذ 25 عامًا.





وتتخوف البلاد من تهديد غير مسبوق للأمن الغذائي في بعض أكثر دول العالم ضعفًا من حيث الزراعة والغذاء. وأشار الخبراء إلى أن الظروف المناخية غير العادية هي المسؤولة جزئيًا عن غزو الجراد الصحراوي لهذه المناطق.





في سياق متصل، طالب المزارعون في كينيا الحكومة التحرك السريع للتخلص من أسراب الجراد التي "ستدمر كل شيء". وتتطاير هذه الحشرات التي يبلغ حجمها تقريبا حجم أصبع اليد بالملايين وتلتهم المحاصيل والذى يعتبر أخطر أنواع الجراد، على أجزاء من الصومال وإثيوبيا والسودان وجيبوتي وإريتريا.



