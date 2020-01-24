الطائرة أوسبري تعرض قدرات هائلة في تدريبات بين أمريكا واليابان.. فيديو

أنزلت القوات الأمريكية واليابانية من طائرة "أوسبري" تابعة لمشاة البحرية الأمريكية في إطار تدريبات مشتركة "Forest Light" تجري في اليابان في الفترة من 18 إلى 31 يناير.





,وكان المارينز الأمريكيون وأفراد الجيش الياباني قد بدأوا تدريبات مشتركة في محافظة كوماموتو الجنوبية اليابانية يوم السبت الماضي بحفل العلم وخطب من الضباط. ستشهد تمرينات «فورست لايت» .





وتستمر تلك التدريبات من 18 إلى 31 يناير ،بتواجد قوات من الدولتين تشارك في تدريب على مهارات المشاة بالإضافة إلى هجمات محاكية محمولة جوًا تستخدم حاملة الطائرات ذات العجلات V-22 Osprey.





ويتجاوز الوجود العسكري الأمريكي في اليابان 100 ألف جندي ، يقيم حوالي نصف الجنود في أوكيناوا ، وفقًا للقوات الأمريكية في اليابان.



