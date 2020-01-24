غلق 5 مراكز طبية بالمنوفية لمخالفتها للاشتراطات الطبية

كما وافق المحافظ على غلق قسم الأشعة وعيادة الأسنان وقسم العلاج الطبيعى الملحق بمستشفى الهلال وكذا غلق حجرة الرنين المغناطيسى بأحد مراكز الأشعة بشبين الكوم لإدارتهم بدون الحصول على ترخيص ومخالفتهم القانون رقم 59 لسنة 1960 بشأن الإشعات المؤينة ومخالفة القرار الوزارى رقم 513 لسنة 2016، على أن يتم إعادة التشغيل بعد تقديم مستندات الترخيص .
جاء ذلك بناءً علي المذكرة المقدمة من مديرية الشئون الصحية وبمرور إدارة العلاج الحر علي المنشأت الطبية تبين عدم تواجد المدير الفنى لأحد المراكز وعدم جاهزية غرفة الإفاقة الخاصة بوحدة المناظير وعدم التخلص الأمن من النفايات الطبية الخطرة وكذا عدم إتباع سياسة مكافحة العدوى واستخدام آلات غير معقمة ، بالإضافة إلى إجراء تعديلات للرسم الهندسى لترخيص المركز بدون إخطار إدارة العلاج الحر.
ومن جانبه شدد محافظ المنوفية على استمرار
الحملات التفتيشية على المنشأت الطبية على مستوى المحافظة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية
اللازمة ضد المخالفين حفاظًا على سلامة وصحة المواطنين.