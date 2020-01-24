غلق 5 مراكز طبية بالمنوفية لمخالفتها للاشتراطات الطبية

وافق اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية علي غلق 4 مراكز نساء وتوليد و مركز للعناية المركزة ومناظير الجهاز الهضمى بمراكز الشهداء ومنوف لمدة أسبوع على أن يتم إعادة التشغيل بعد التأكد من تلافى السلبيات وذلك لمخالفتهم القانون رقم 153 لسنة 2004 المعدل للقانون رقم 51 لسنة 1981 الخاص بتنظيم العمل داخل المنشأت الطبية الخاصة والقانون رقم 367 لسنة 1954 للتشخيص الطبي المعملي واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالها .





كما وافق المحافظ على غلق قسم الأشعة وعيادة الأسنان وقسم العلاج الطبيعى الملحق بمستشفى الهلال وكذا غلق حجرة الرنين المغناطيسى بأحد مراكز الأشعة بشبين الكوم لإدارتهم بدون الحصول على ترخيص ومخالفتهم القانون رقم 59 لسنة 1960 بشأن الإشعات المؤينة ومخالفة القرار الوزارى رقم 513 لسنة 2016، على أن يتم إعادة التشغيل بعد تقديم مستندات الترخيص .





جاء ذلك بناءً علي المذكرة المقدمة من مديرية الشئون الصحية وبمرور إدارة العلاج الحر علي المنشأت الطبية تبين عدم تواجد المدير الفنى لأحد المراكز وعدم جاهزية غرفة الإفاقة الخاصة بوحدة المناظير وعدم التخلص الأمن من النفايات الطبية الخطرة وكذا عدم إتباع سياسة مكافحة العدوى واستخدام آلات غير معقمة ، بالإضافة إلى إجراء تعديلات للرسم الهندسى لترخيص المركز بدون إخطار إدارة العلاج الحر.





ومن جانبه شدد محافظ المنوفية على استمرار الحملات التفتيشية على المنشأت الطبية على مستوى المحافظة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين حفاظًا على سلامة وصحة المواطنين.