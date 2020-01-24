من فرنسا.. لاميتا فرنجية تستعرض جمالها من داخل سيارتها.. شاهد

شاركت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية، جمهورها صورا جديدة لها، عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وظهرت لاميتا داخل سيارتها بإطلالة انيقة، حيث ارتدت بلوفر باللون الأبيض، ونسفت معه ايس كاب ونظارة وتركت شعرها منسدلا بطريقة مميزة.





يذكر أن أحدث أعمال لاميتا فرنجية السينمائية، فيلم "عمر وسلمى 3" وشاركها البطولة كل من تامر حسني، ومى عز الدين، والراحل عزت أبو عوف، إنتاج محمد السبكى، وإخراج محمد سامى.









شاركت لاميتا فرنجية مع الفنان رامز جلال في فيلم حد سامع حاجة ومع محمد رجب في فيلم محترم إلا ربع، وفيلم 365 يوم سعادة مع أحمد عز وقامت بدور صغير مع الفنان محمد هنيدي في مسلسل "مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حموده".









وشاركت لاميتا فرنجية في مسابقة ملكة جمال لبنان 2004 ، 2005، وتنازلت عن لقبها كوصيفة أولى لأنها تريد إكمال حياتها المهنية من دون أي ارتباطات أو عقود.







