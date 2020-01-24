معسكر مغلق للمصري بالإسكندرية استعدادًا لمباراة نواذيبو بالكونفيدرالية

ينتظم الفريق الأول للكرة بالنادي المصري مساء اليوم الجمعة في معسكر مغلق بأحد فنادق الإسكندرية استعدادًا لمباراته بالجولة الخامسة من المجموعة الأولى لدور المجموعات بالنسخة السابعة عشر من البطولة الكونفيدرالية الأفريقية والتي تجمعه بضيفه فريق نواذيبو الموريتاني والمقرر إقامتها في التاسعة مساء بعد غدٍ الأحد على استاد الإسكندرية.





وأعلن إيهاب جلال المدير الفني للفريق عن قائمة لاعبيه المنتظمين في المعسكر والتي تضم 21 لاعبًا جاءوا على النحو التالي :

في حراسة المرمى : أحمد مسعود ، أحمد عبد الفتاح ، محمد شحاته.





في خط الظهر : أحمد شوشة ، سعيدو سيمبوريه ، كريم العراقي ، بهاء مجدي ، عمر كمال.





في خط الوسط : عمرو موسى ، فريد شوقي ، حسن علي ، حجاج عويس ، اسلام عطية ، أحمد ياسر ، مفتاح طقطق ، محمد جابر ، أحمد عادل ميسي ، حسين رجب ، شيخ موكورو.





في خط الهجوم : محمود وادي ، أوستين أموتو