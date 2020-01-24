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رياضة

وزير الشباب والرياضة يهنئ منتخب اليد بالوصول لنهائي أمم إفريقيا

الجمعة 24/يناير/2020 - 06:25 م
صدى البلد
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ريهام بكير
حرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على التوجه لغرفة لاعبي منتخب اليد عقب فوزهم على الجزائر في نصف نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها تونس والمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020 ، لتهئنتهم على النتيجة والأداء الجيد من بداية البطولة والتي لم يخسر فيها أي مباراة.

وقال وزير الرياضة إن لديه كل الثقة في تحقيق أبطال مصر الفوز في المباراة النهائية واقتناص لقب البطولة وحسم تأهلهم لأولمبياد طوكيو 2020 .

وقد أشاد صبحي بالأداء المتميز والبطولي لمنتخب مصر لكرة اليد والذي قدمه خلال المباريات الماضية في البطولة، مشيرا إلى تقديم كامل الدعم والمساندة لهم من أجل تحقيق نتيجة إيجابية وإسعاد الشعب المصري، وإضافة إنجاز رياضي جديد لسجل الرياضة المصرية. 

وقد تمكن  منتخب مصر من تحقيق الفوز في كل مبارياته بالدور الأول حيث تغلب على كل من غينيا 39 /22 ثم كينيا 44/19 وأخيرًا الكونغو الديمقراطية بنتيجة 28 /19.

وعقب الفوز على الجزائر في نصف النهائي ، ينتظر الفراعنة الفائز من مباراة تونس وأنجولا والتي تقام مساء اليوم .

ويتأهل بطل أمم إفريقيا إلى أولمبياد طوكيو فيما يلعب صاحبا المركزين الثاني والثالث تصفيات ، بينما يتأهل أصحاب الـ6 مراكز الأولى إلى بطولة كأس العالم بمصر 2021.

وتضم قائمة اللاعبين كلًا من، كريم هنداوي وعصام الطيار ومحمد على لحراسة المرمى وكل من محمد سند وأكرم يسرى فى مركز الجناح الأيمن وأحمد الأحمر ويحيى خالد ومحسن رمضان فى مركز الظهير الأيمن وأحمد خيري وسيف الدرع وأحمد هشام السيد فى مركز صانع الألعاب.

وكذا يحيى الدرع وعلى زين وحسن قداح فى مركز الظهير الأيسر  وعمر بكار وأحمد مؤمن فى مركز الجناح الأيسر  وفى مركز الدائرة فاختار المدير الفني 5 لاعبين هم إبراهيم المصري وممدوح هاشم ووسام نوار وأحمد عادل وخالد وليد، فيما يرأس البعثة مؤمن صفا أمين صندوق الاتحاد.
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