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ترسانة الإسكندرية.. قلعة صناعة السفن في مصر.. شاهد

الجمعة 24/يناير/2020 - 08:52 م
ارشيفية
ارشيفية
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محمد حليم قنديل

قال اللواء بحري أسامة فتحى رئيس مجلس إدارة شركة ترسانة الإسكندرية، إن شركة ترسانة الإسكندرية البحرية تقوم بصناعة السفن بكافة أنواعها.


وأضاف اللواء أسامة فتحى فى حواره التليفزيونى فى برنامج "مصر تستطيع" المذاع على قناة "dmc" الفضائية، أن الترسانة البحرية قلعة الصناعة الثقيلة بالإسكندرية.


وتابع رئيس مجلس إدارة شركة ترسانة الإسكندرية، أن 2500 عامل بالشركة يعملون بطاقة كاملة لتكوين أفضل السفن والفرقاطات المصرية.


وأوضح اللواء بحري أسامة فتحى، أن هناك الكثير من المهندسين المدنيين يعملون داخل ترسانة الإسكندرية.


وأشار إلى أن ترسانة الإسكندرية تعمل على صناعة الفرقاطات المصرية وأن مصر ثاني دولة بعد فرنسا تعمل على صناعة تلك الفرقاطات.

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