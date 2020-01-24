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حوادث

نفوق 13 رأس ماشية في حريق حظيرة بإحدى قرى مغاغة

الجمعة 24/يناير/2020 - 09:24 م
ماشية
ماشية
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ايمن رياض
شهدت قرية شم البحرية التابعة لمركز مغاغة شمال المنيا نشوب حريق هائل بحظيرة ماشية داخل منزل مما أسفر عن نفوق 13 رأس ماشية وعلي الفور انتقلت سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق ومنع امتداده لباقي المنازل. 

تلقي اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا إخطارا من اللواء خالد عبدالسلام مدير مباحث المديرية. 

بنشوب حريق هائل بحظيرة ماشية داخل منزل بقرية شم البحرية التابعة لمركز مغاغة وعلي الفور انتقلت سيارات الإطفاء ووحدة مباحث مغاغة برئاسة المقدم عمر عامر.

حيث تبين تشويه داخل منزل تاجر مواشي يدعي م.ح.ع 50 سنة وأسفر الحريق عن نفوق 13 رأس ماشية وتلفيات بالغة بالمنزل ولا يوجد خسائر بشرية وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيق.
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