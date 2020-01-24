نفوق 13 رأس ماشية في حريق حظيرة بإحدى قرى مغاغة

شهدت قرية شم البحرية التابعة لمركز مغاغة شمال المنيا نشوب حريق هائل بحظيرة ماشية داخل منزل مما أسفر عن نفوق 13 رأس ماشية وعلي الفور انتقلت سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق ومنع امتداده لباقي المنازل.





تلقي اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا إخطارا من اللواء خالد عبدالسلام مدير مباحث المديرية.





بنشوب حريق هائل بحظيرة ماشية داخل منزل بقرية شم البحرية التابعة لمركز مغاغة وعلي الفور انتقلت سيارات الإطفاء ووحدة مباحث مغاغة برئاسة المقدم عمر عامر.



