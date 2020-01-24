القبض على عاطل يحوز 20 طربة حشيش وفرد خرطوش بالمنوفية

ألقت مباحث أشمون في المنوفية بالتعاون مع قوات الأمن القبض علي أحد العناصر الإجرامية وبحوزته 20 طربة لمخدر الحشيش بقصد الاتجار، وتحرر محضر بالواقعة.

كانت معلومات قد وردت لمديرية أمن المنوفية بقيام عاطل بالاتجار في المواد المخدرة متخذًا من منطقة سكنه بدائرة مركز شرطة أشمون مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

على الفور تم عمل التحريات اللازمة وتم قيام مأمورية مستهدفة منزله لإلقاء القبض عليه ، وتم إلقاء القبض عليه وبحوزته 20 طربة لمخدر الحشيش وفرد خرطوش

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح لحماية تجارته غير المشروعة، واتخذت الإجراءات القانونية حياله