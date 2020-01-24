محمد أبو العينين رئيسا شرفيا لمجلس عموم القبائل العربية.. فيديو

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن مجلس عموم القبائل العربية وشبه الجزيرة العربية اختار رجال الصناعة محمد أبو العينين رئيسا شرفيا له.





وأضاف بكري، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن محمد أبو العينين أدى قسم مجلس عموم القبائل العربية وشبه جزيرة العرب بعد اختياره رئيسا للمجلس.





وتابع الإعلامي مصطفى بكري، أن محمد أبو العينين أعرب عن ثقته في توليه هذا المنصب الرفيع الذي يمثل له معاني كبيرة ويعتبر تكليفا، مؤكدا اعتزازه بالقبائل العربية والمصرية واصفا إياهم بالأصالة والعراقة.



