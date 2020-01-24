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فن

بعد التحقيق مع فادي الهاشم.. تحرك جديد من محامية قتيل فيلا نانسي عجرم

الجمعة 24/يناير/2020 - 10:34 م
محامية قتيل فيلا
محامية قتيل فيلا نانسي عجرم
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سعيد فراج
تستعد رهاب بيطار، محامية عائلة الشاب السوري محمد حسن الموسى، الشهير إعلاميًا بـ (قتيل فيلا نانسي عجرم)، للسفر إلى العاصمة اللبنانية بيروت، في تحرك جديد منها لاستكمال الأوراق في ملف التحقيق بقضية مقتل «الموسى»، على أن تبقى هناك لعدة أيام لمتابعة خط سير القضية. 

من جهة أخرى، نشرت رهاب بيطار، محامية عائلة الشاب السوري محمد حسن الموسى، الشهير إعلاميًا بـ (قتيل فيلا نانسي عجرم)، أحدث تطورات القضية، وما أسفرت عنه التحقيقات أمس الخميس مع فادي الهاشم زوج الفنانة اللبنانية. 

وكتبت رهاب بيطار، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك: «خضع #فادي_الهاشم لجلسة مطولة أمام قاضي التحقيق الأول، وتبين من خلال داتا الاتصالات وجود عدة اتصالات بين رقم القتيل #محمد_موسى ورقم الهاتف الثابت بعيادة الدكتور فادي منها مكالمة مدتها 4،32 دقيقة.
وتقدم فادي الهاشم بطلب رفع السفر وتم رد الطلب».

وتابعت بيطار: «هذا وقد ترك فادي الهاشم رهن التحقيق - عينت الجلسة القادمة بتاريخ ٢٠٢٠/٣/١٠، استدعاء: ١/ كل العاملين في العيادة للتحقيق، ٢/شخص يدعى أبو الذهب، ٣/شقيق فادي الهاشم، للتحقيق معهم في الجلسة واخذ افادتهم». 

يأتي ذلك بعدما مثل فادي الهاشم (زوج نانسي عجرم) للتحقيق معه في قضية قتل محمد الموسى وذلك بعد اقتحام الفيلا، واستمر التحقيق مع زوج نانسي لمدة ساعتين وقرر قاضى التحقيق إجراء جلسة أخرى لسماع أقوال شقيق زوج نانسي عجرم والعاملين في عيادته وذلك يوم 10 مارس المقبل. 

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