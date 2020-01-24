الزمالك ضد مازيمبي.. إصابة عنيفة لـ أوتشيا.. ومشاركة أوناجم ومصطفى فتحي بعد 75 دقيقة

بدأت مجريات الشوط الثاني بخروج الإيفوارى أوريجا، ونزول كالابا، نجم مازيمبي، وسقط تشيبونجو- بعد الارتطام بنجم الزمالك طارق حامد- على الأرض، فى الدقيقة 47.
وسدد شيكابالا كرة قوية من خارج منطقة الجزاء لتعلو عارضة حارس مازيمبي فى الدقيقة 48، وتعرض زيزو فى الدقيقة 49 للسقوط داخل منطقة الجزاء رفض حكم اللقاء احتسابها ركلة جزاء.
وتصدى محمد أبو جبل حارس الزمالك لقذيفة صاروخية سددها تشيبونجو فى الدقيقة 52 داخل منطقة الجزاء، وراوغ شيكابالا داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 58 من الجبهة اليمنى وأرسل الكرة عرضية نجح حارس مازيمبي فى الإمساك بها.
ودفع الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الزمالك باللاعب المغربي محمد أوناجم بديلا عن شيكابالا فى الدقيقة 60، والذي سدد كرة قوية تصدى لها الحارس الكونغولي سيلفيا فى الدقيقة 67، ولجأ مدرب الزمالك إلى الدفع باللاعب مصطفى فتحى بدلا من يوسف أوباما فى الدقيقة 70، وتعرض جوزيف أوتشيا لإصابة عنيفة عقب السقوط الخاطئ على أرضية الملعب فى الدقيقة 72.