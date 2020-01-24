الزمالك ضد مازيمبي.. إصابة عنيفة لـ أوتشيا.. ومشاركة أوناجم ومصطفى فتحي بعد 75 دقيقة

استعان الفرنسي باتريس كارتيرون، مدرب فريق الزمالك، أمام مازيمبي، بالثنائى محمد أوناجم ومصطفى فتحى؛ بعد مرور 75 دقيقة من المباراة المقامة حاليا فى إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، على ملعب استاد السلام.





بدأت مجريات الشوط الثاني بخروج الإيفوارى أوريجا، ونزول كالابا ، نجم مازيمبي ، وسقط تشيبونجو- بعد الارتطام بنجم الزمالك طارق حامد- على الأرض، فى الدقيقة 47.





وسدد شيكابالا كرة قوية من خارج منطقة الجزاء لتعلو عارضة حارس مازيمبي فى الدقيقة 48، وتعرض زيزو فى الدقيقة 49 للسقوط داخل منطقة الجزاء رفض حكم اللقاء احتسابها ركلة جزاء.





وتصدى محمد أبو جبل حارس الزمالك لقذيفة صاروخية سددها تشيبونجو فى الدقيقة 52 داخل منطقة الجزاء، وراوغ شيكابالا داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 58 من الجبهة اليمنى وأرسل الكرة عرضية نجح حارس مازيمبي فى الإمساك بها.



