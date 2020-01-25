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رياضة

سر ارتداء شيكابالا قميص باسم آدم في مباراة مازيمبي..فيديو

السبت 25/يناير/2020 - 03:46 ص
صدى البلد
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عمر سلامة
قال الإعلامي، هاني حتحوت، إن محمود عبدالمنعم"شيكابالا"، لاعب نادي الزمالك، ارتدي قميصا يحمل اسم، آدم، خلال مباراة مازيمبي الكونغولى.

وأضاف الإعلامي، هاني حتحوت من خلال برنامج «الماتش»، على قناة «صدي البلد»، إن شيكابالا ارتدي قميص يحمل اسم، نجله، ادم، والذى رزق به خلال الأيام الماضية.

وفشل فريق نادي الزمالك، فى استغلال عاملي الأرض والجمهور وتعادل سلبيا، مع ضيفه مازيمبي الكونغولي، بالمباراة التى جرت ، باستاد السلام، في الجولة الخامسة وقبل الأخيرة للمجموعة الأولى بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.
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