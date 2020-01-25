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مرأة

خبيرة أبراج توجه نصيحة لمواليد 25 يناير

السبت 25/يناير/2020 - 09:00 ص
أبراج
أبراج
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أسماء عبد الحفيظ

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية.


وتقدم خبيرة الأبراج عبير فؤاد عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي نصائح للمواليد  25 يناير.


شخصية اليوم في علم الأرقام

إذا كنت من مواليد يوم 25 يناير فإن ذلك يعني أن لديك شخصية قوية وإرادة حديدية.. تتمتع أيضا بالجاذبية وبروح الخيال وبموهبة تحليلية تساعدك على التنبؤ.. كما أنك محب للجمال والمثالية، لكنك حساس جدا.


نصيحة

هذا العام يمثل بالنسبة لك مرحلة الشعور بالتشتت والتشوش، ومع ذلك قد تساعدك اتصالاتك وعلاقاتك الاجتماعية في أحيان كثيرة على حل مشاكلك.. إذا استطعت أن توسع دائرة معارفك فقد تظهر لك فرص جيدة.

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