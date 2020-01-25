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منوعات

مراكز صحية أمريكية: نقص المعلومات حول فيروس كورونا يعوق جهود منع انتشاره

السبت 25/يناير/2020 - 08:47 ص
صدى البلد
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أ ش أ
أعلن مستشارو المراكز الأمريكية لمنع الامراض والوقاية منها أن نقص المعلومات عن فيروس كورونا الذى تفشى انطلاقا من مدينة ووهان الصينية يعوق الجهود الدولية لمنع انتشاره.

وفي الوقت الذى أوصى فيه الخبراء الباحثين الصينيين بوضع خريطة لطبيعة الفيروس فى غضون عدة أسابيع، فإنهم قالوا إن هناك نقصا شديدا فى الدلائل الوبائية الأساسية حول من يصاب بالفيروس وكيفية انتشاره.

وقال الدكتور ويليام شافنر المدير الطبي للمؤسسة الوطنية للأمراض المعدية، الذي كان مستشارا لفترة طويلة للمراكز الأمريكية إنه لايريد أن يحط من قدر الزملاء الصينيين ولكن حين تكون المعلومات غير مطروحة بشكل واضح فإنه يجب أن يتساءل المرء عن ذلك الأمر.

يذكر أن فيروس كورونا ينتشر مع إغلاق عدد من المدن الصينية والحد من الاحتفالات بالعام الجديد.

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