الاستقرار يسود للدولار.. أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم السبت 25-1-2020

استقرت أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم السبت 25 -1-2020، أمام الجنيه المصري، مقارنة بأسعار أمس، ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة في مقدمتها البنك الأهلى المصرى.





و ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم، والتى جاءت على النحو التالي:





سعر الدولار اليوم السبت

ثبت سعر الدولار اليوم فى بعض البنوك العاملة فى مصر، خلال تعاملات اليوم السبت ، وسجل سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 15.76 جنيها للشراء، و 15.86 جنيها للبيع.





سعر اليورو الأوروبى اليوم السبت

ارتفع سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم السبت ، وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، وبلغ 17.46 جنيها للشراء، 17.60 جنيها للبيع.





سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

ارتفع سعر صرف الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصرى اليوم، ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، حيث بلغ 20.68 جنيها للشراء، و20.86 جنيها للبيع.





سعر الريال السعودى اليوم السبت

ارتفع سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى اليوم السبت ، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، وسجل سعر الريال 4.19 جنيهات للشراء، و4.23 جنيهات للبيع.





سعر الدينار الكويتى اليوم السبت