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والدة الشهيد محمد أنور: العالم أدرك صمود مصر بفضل جهود الرئيس السيسي.. فيديو

السبت 25/يناير/2020 - 10:17 ص
والدة الشهيد محمد
والدة الشهيد محمد أنور
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هاجر إبراهيم

قالت عفاف شاش، والدة الشهيد محمد أنور، إن نجلها الشهيد محمد أنور هو نجلها الوحيد، مشيرة إلى أنه قام بدوره تجاه الوطن وبالتالي يجب على كل أم وزوجة أن يكون لها دور أيضا فى حماية هذا الوطن.

وأضافت "عفاف" خلال لقائها ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc"، أنها تقوم بإعطاء طاقة إيجابية للشعب المصرى ومحاربة الإرهاب، مضيفة  أن الإرهاب لن يهزم مصر إطلاقا.

وهنأت جميع أجهزة الشرطة بعيد الشرطة الـ68، مؤكدة أن كل فرد بجهاز الشرطة قام بواجبه على أكمل وجه، حيث أنهم حماة الوطن والعين الساهرة للأمن والأمان لمصر.

وأكدت والدة الشهيد محمد أنور، أنه وبفضل الرئيس السيسي أولا ثم بالشعب المصرى تم توصيل للعالم كله مدى صمود مصر ضد أى إرهاب ووقفت مصر مرة أخرى على قدميها.

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