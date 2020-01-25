الترجي يستضيف الرجاء في قمة نارية بـ دوري أبطال أفريقيا





ويسعى فريق الترجي لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، لضمان التأهل كمتصدر للمجموعة الرابعة، بعدما خطف رسميا بطاقة الصعود إلى الدور ربع النهائي، في الجولة الماضية.





على الجانب الآخر يسعى فريق الرجاء للثأر من الترجي بخطف الثلاث نقاط، بعدما خسر أمامه بهدفين دون رد في مباراة الذهاب.





وسيحسم الرجاء تأهله إلى الدور ربع النهائي حال تغلبه على الترجي، مع تعثر فريق شبيبة القبائل الجزائري أمام فيتا كلوب الكونغولي.





ويتصدر الترجي جدول ترتيب المجموعة الرابعة بـ 10 نقاط، ويحل الرجاء ثانيا بـ 7 نقاط، وشبيبة القابل ثالثا بـ 4 نقاط، وفيات كلوب رابعا بنقطة

وحيدة.









يستضيف فريق الترجي التونسي، نظيره الرجاء المغربي، اليوم، السبت، في تمام التاسعة مساء، ضمن منافسات الجولة الخامسة، من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.