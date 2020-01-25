شاهد.. طالب سعودي يرفع شعار «نفسي اتكلم مصري»

عرضت الإعلامية لميس سلامة في فقرة السوشيال ميديا، المقدمة من برنامج صباح البلد، الذي يذاع على قناة صدى البلد، نداء عاجلا من أحد المواطنين السعوديين لمساعدته في تعلم وإتقان اللهجة المصرية.





وبالرغم من أن الطالب السعودي يعيش في مصر منذ 6 سنوات ويدرس بها، إلا أنه مازال لا يستطيع التمكن من اللكنة أو اللهجة المصرية، وبمجرد تحدثه يعرف الجميع أنه غير مصري.





وتساءل لماذا لا يستطيع تعلم المصرية بالرغم من ان كل من يأتي لمصر يتعلمون لغتها بسرعة، ولكن مهما حاول التدريب عليها او اتقانها يفشل، لذلك طالب عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بأن يساعده المصريين بتعلم لغتهم وفي أقصى سرعة.





وقال مازحًا إنه اذا ذهب الى اي بلد أجنبي حتى إذا كانت حتى الهند، كان من الممكن ان يتكلم لغتها أحسن مما يتحدث المصرية، ولا يعرف السبب، لذلك رفع شعار "نفسي اتكلم مصري".