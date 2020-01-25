AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

شاهد.. طالب سعودي يرفع شعار «نفسي اتكلم مصري»

السبت 25/يناير/2020 - 11:07 ص
طالب سعودي يرفع شعارنفسي
طالب سعودي يرفع شعار"نفسي اتكلم مصري"
Advertisements
فرح علاء الخولي

عرضت الإعلامية لميس سلامة في فقرة السوشيال ميديا، المقدمة من برنامج صباح البلد، الذي يذاع على قناة صدى البلد، نداء عاجلا من أحد المواطنين السعوديين لمساعدته في تعلم وإتقان اللهجة المصرية.


وبالرغم من أن الطالب السعودي يعيش في مصر منذ 6 سنوات ويدرس بها، إلا أنه مازال لا يستطيع التمكن من اللكنة أو اللهجة المصرية، وبمجرد تحدثه يعرف الجميع أنه غير مصري.


وتساءل لماذا لا يستطيع تعلم المصرية بالرغم من ان كل من يأتي لمصر يتعلمون لغتها بسرعة، ولكن مهما حاول التدريب عليها او اتقانها يفشل، لذلك طالب عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بأن يساعده المصريين بتعلم لغتهم وفي أقصى سرعة.


وقال مازحًا إنه اذا ذهب الى اي بلد أجنبي حتى إذا كانت حتى الهند، كان من الممكن ان يتكلم لغتها أحسن مما يتحدث المصرية، ولا يعرف السبب، لذلك رفع شعار "نفسي اتكلم مصري".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد.. أول رد من شيرين عبد الوهاب بعد هاشتاج #اخرسي_ياشيرين

بعد تتويج المنتخب الأولمبي بكأس أفريقيا.. لميس سلامة: صورة مشرقة

لميس سلامة: ملايين من المصريين تابعوا إطلاق القمر الصناعي طيبة1.. فيديو

سيد معوض لـ هاني سعيد: كان لازم تعتزل الكورة من زمان.. فيديو

لميس سلامة: مصر تشهد انتعاشة قوية في قطاع السياحة بحلول 2020.. فيديو

وداعا سمير سيف..«صباح البلد» ينعي المخرج الراحل..فيديو

ترشيحاتنا

مواعيد مباريات اليوم السبت 25-1-2020 والقنوات الناقلة

الداخلية: تفعيل ماكينة الأحوال المدنية في العباسية ومطارات الغردقة والبحر الأحمر وشرم الشيخ

687 جنيها لجرام عيار 21.. أسعار الذهب اليوم السبت 25 -1-2020

بعد أن وجهت اتهامات لها.. استياء واسع ضد إيران بسبب الكويت.. إعلامية: تصريحات طهران تستهدف ابتزاز الكويت للحصول على المليارات لتنفيذ مطامعها في المنطقة

بشعر أشقر.. شاهد| زوجة محمد رمضان تبهر جمهوره

هل الصلاة في الزوايا مستحبة أم لا؟.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أب ينسى وضع ابنته الصغيرة داخل السيارة ويدهسها حتى الموت

ديزني لاند تغلق أبوابها في وجه المحتفلين برأس السنة الصينية.. صور

هربًا من البرودة الشديدة.. شاهد حمامة تحتمي بالنيران المشتعلة في السعودية