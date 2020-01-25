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أخبار البلد

ماذا قال المصريون للشرطة في عيدها الـ 68؟

السبت 25/يناير/2020 - 12:02 م
صدى البلد
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ماجدة المهدي - ندي فكرى _ عدسة : علي الخشاب
يعد عيد الشرطة تخليدًا لذكرى موقعة الإسماعيلية 1952 التي راح ضحيتها 50 شهيدا و80 جريحًا من رجال الشرطة المصرية على يد الاحتلال الإنجليزي، وبالتحديد في 25 يناير عام 1952.

وذلك بعد أن رفض رجال الشرطة تسليم سلاحهم وإخلاء مبنى المحافظة للاحتلال الإنجليزي.

وتم إقرار هذه الإجازة الرسمية لأول مرة بقرار من الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك باعتبار هذا اليوم إجازة رسمية للحكومة والقطاع العام، تقديرًا لجهود رجال الشرطة المصرية في حفظ الأمن والأمان واستقرار الوطن واعترافًا بتضحياتهم في سبيل ذلك، وتم الإقرار به في فبراير 2009.

ولذلك رصدت عدسة "صدى البلد" تهنئة المواطنين للشرطة بمناسبة عيد الشرطة. 

وقال أحمد رائد: "كل سنة وهما طيبين والشعب المصري بخير والشرطة هي أمان وحماية الشعب بدونهم لم نصل إلى هذا التقدم".  

وتابع محمد عبد الحكيم: "كل سنة والشرطة بخير وشكرا على اللي وصلناله بسببهم ومن دونهم سوف نكون في خراب".  

وأشار خالد منير إلى أن رجال الشرطة هم الأمان والحماية في البلد وكل سنة وهما أمان وحماية الشعب والدولة.  

وأوضح عادل مازن أن كل ما يريد قوله "أن ننام في بيوتنا بطمأنينا وذلك لأنهم يحمونا في الخارج وربنا ينصرهم على كل خائن وظالم".  

وأضاف علي عادل: "اصمدوا واستمروا ولا أحد يقف أمامكم وأي حد يساعد على الخراب لا تتراجعوا واقبضوا عليه والشعب المصري جميعه معكم".
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