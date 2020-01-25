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إغلاق 5 مدن.. الصين تحاصر فيروس كورونا بإجراءات مشددة.. شاهد

السبت 25/يناير/2020 - 11:45 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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شيرين عادل
عرضت فضائية يورو نيوز، مقطع فيديو عن اتخاذ الصين إجراءات أمنية مكثفة، للكشف عن فيروس كورونا الجديد ومحاصرته. 

وأشارت "يورو نيوز" إلى أن الصين أمرت بفرض إجراءات على مستوى البلاد للكشف عن حالات الإصابة المشتبهة بفيروس كورونا المستجد على القطارات والطائرات والحافلات، مع ارتفاع عدد المصابين والوفيات.

وأفاد بيان لجنة الصحة الوطنية أنه سيتم وضع محطات للكشف عن الإصابات، وسيتم نقل الركاب الذين يُشتبه بإصابتهم "فورًا" إلى مركز صحي.

وجاء هذا الإعلان بينما أغلقت السلطات الصينية خمس مدن جديدة تعدادها نحو 56 مليون نسمة السبت في محاولة لاحتواء المرض.

وكانت الصين قد أعلنت أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الصين ارتفع إلى حوالى 1300.

وقالت لجنة الصحة الوطنية في بيان إنه تم اكتشاف 444 حالة جديدة على الأقل من الفيروس، ما يرفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 1287 حالة.
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