محافظ بورسعيد يهنئ مدير الأمن بعيد الشرطة

زار اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد مديرية أمن بورسعيد لتقديم التهنئة بعيد الشرطة حيث استقبله اللواء هشام خطاب مساعد وزير الداخلية مدير امن بورسعيد بمكتبه بمديرية أمن بورسعيد .





و نقل محافظ بورسعيد تهانى اهالى المحافظة وجموع قياداتها التنفيذية والشعبيه بمناسبة عيد الشرطة الذى يوافق الذكرى الثامنة والستين لملحمة الشرطه المصريه فى مواجهة العدوان الانجليزى بالاسماعيلية يوم 25 يناير 1952





وأشاد محافظ بورسعيد بالتاريخ المشرف للشرطة المصرية وتضحيات أبنائها من الجنود والضباط دفاعا عن الجبهة الداخلية ومقدرات الوطن الغالى والحفاظ على الأمن والاستقرار بربوعه .





وتمنى محافظ بورسعيد لأسرة الشرطة بالمحافظة مزيدا من التوفيق والسداد للحفاظ على الأمن والأمان بالمحافظة والمساهمة فى دفع مشروعات التنمية القومية والكبرى القائمة على أرض بورسعيد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى.



