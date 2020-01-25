المالية: 3 مليارات جنيه لتنفيذ الخطة العاجلة لرصف الطرق ومبادرة حياة كريمة بالمحافظات

عقد الدكتور محمد معيط وزير المالية اجتماعًا مع اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، وذلك بحضور محمود منتصر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ببنك الاستثمار القومي؛ لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك فى تنفيذ الخطة العاجلة لرصف ورفع كفاءة وتطوير الطرق المحلية بالمحافظات، ومشروعات مبادرة «حياة كريمة» في ١٤٣ قرية خلال المرحلة الأولي بـ ١١ محافظة، على النحو الذي يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بحيث يستفيدون من عوائد التنمية وثمار البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي.





وتم الاتفاق، خلال الاجتماع على إتاحة ٢ مليار جنيه لتنفيذ الخطة العاجلة لرصف الطرق الداخلية بالمحافظات، وفقًا لأعلى المواصفات الفنية ومعايير الجودة، بحيث يتم تعزيز البنية التحتية، على النحو الذي يربط المدن بعضها ببعض من خلال شبكة طرق جيدة.





وأشار الدكتور محمد معيط وزير المالية، إلى أنه تم تعزيز موازنة وزارة التنمية المحلية للعام المالي ٢٠١٩/ ٢٠٢٠ بمبلغ مليار جنيه للإسهام في دعم تنفيذ مبادرة «حياة كريمة» بالمحافظات؛ على النحو الذي يوفر سبل العيش الكريم، من خلال الارتقاء بمستوي الخدمات وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتعزيز الحماية الاجتماعية خاصة للفئات الأولى بالرعاية بالمناطق الأكثر احتياجًا.





وأكد أهمية استمرار جهود الدولة في تطوير شبكة البنية التحتية بالمحافظات؛ بما يسهم في تيسير حركة التجارة الداخلية، وتحفيز بيئة أداء الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات، وتوفير فرص العمل، وتعظيم قدراتنا الإنتاجية وتعزيز بنية الاقتصاد القومي.





وشدد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية،على أهمية الاستمرار في توفير الاعتمادات المالية لسرعة تنفيذ توجيهات القيادة السياسية خاصة فى مشروعات مبادرة «حياة كريمة» ورفع كفاءة الطرق بالمحافظات.





وأشاد بمستوى التعاون والتنسيق بين وزارتى التنمية المحلية والمالية فى تنفيذ التكليفات الرئاسية أو توجيهات رئيس مجلس الوزراء بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالمحافظات.





وقال إن الوزارة تتابع بصورة يومية تنفيذ مشروعات مبادرة «حياة كريمة» وقد تمت إتاحة مبالغ مالية للمحافظات للبدء في تنفيذ المشروعات في القرى الأكثر احتياجًا.





ونوه إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى يتابع كل مستجدات مبادرة «حياة كريمة» ولابد من الإسراع فى إجراءات تنفيذ المشروعات قبل نهاية العام المالي الحالي، واستكمال باقي المشروعات في القري المستهدفة في العام المالي المقبل.





وأكد أن الوزارة تسعى إلى إحداث انطلاقة كبيرة في الإجراءات الخاصة بتنفيذ المشروعات التي تم تحديدها بالقري المستهدفة ليتم الانتهاء من عدد كبير منها خلال ٣٠ يونيه المقبل.





ولفت إلى أنه يتم العمل في مبادرة «حياة كريمة» كفريق واحد بين وزارات التنمية المحلية والمالية والتضامن الاجتماعي والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمشاركة عدد كبير من الجمعيات الأهلية.





حضر الاجتماع كل من د. جيهان صالح مستشار رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، وعلى السيسي رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة، وعماد عبد الحميد رئيس قطاع التمويل، والمهندس محمد السيد مساعد وزير التنمية المحلية للتخطيط.



