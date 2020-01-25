مدير صحة الشرقية يفاجئ مستشفى كفر صقر المركزي ويكلف بصرف مكافأة للصيادلة.. تفاصيل

قام الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية بالمرور المفاجئ على مستشفى كفر صقر المركزي لمتابعة انتظام سير العمل والخدمة الطبية المقدمة للمرضى ، حيث تفقد قسم الاستقبال والطوارئ ، والحضانات، والعناية المركزة ، والمعمل ، وبنك الدم ، والأقسام الداخلية.





ووجه وكيل وزارة الصحة بالشرقية بتطوير غرفة مسئول النداء الآلي ١٣٧ الموجودة بمدخل المستشفي، مشددا على نظافة الأسطح ، وتغيير القواعد الخشبية الموجودة ببعض الأقسام الطبية.





وخلال الجولة تأكد المحافظ من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية ، والأمصال ، وفصائل الدم المختلفة ومشتقاته ، وشدد وكيل الوزارة علي مدير المستشفي باستيفاء بعض البيانات الخاصة بالمرضى بالسجلات الطبية بقسم الاستقبال والطوارئ.





وشدد المحافظ علي مناظرة الفريق الطبي لدفتر الترصد بالأقسام الحرجة يوميًا ، وتفعيل الاجتماعات الدورية للجنة السلامة والصحة المهنية بالمستشفي ، لمناقشة أي سلبيات والإجراءات التصحيحية لها شهريًا.





كما كلف مدير المستشفى بصرف مكافأة ٥ أيام لأربعة صيادلة بالمستشفي لما يبذلونه من مجهود ملحوظ في توفير الأدوية والمستلزمات والأمصال بصفة مستمر بالمستشفة.