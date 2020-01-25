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محافظات

مدير صحة الشرقية يفاجئ مستشفى كفر صقر المركزي ويكلف بصرف مكافأة للصيادلة.. تفاصيل

السبت 25/يناير/2020 - 03:20 م
صدى البلد
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محمد الطحاوي

قام الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية بالمرور المفاجئ على مستشفى كفر صقر المركزي لمتابعة انتظام سير العمل والخدمة الطبية المقدمة للمرضى ، حيث تفقد قسم الاستقبال والطوارئ ، والحضانات، والعناية المركزة ، والمعمل ، وبنك الدم ، والأقسام الداخلية.


ووجه وكيل وزارة الصحة بالشرقية بتطوير غرفة مسئول النداء الآلي ١٣٧ الموجودة بمدخل المستشفي، مشددا على نظافة الأسطح ، وتغيير القواعد الخشبية الموجودة ببعض الأقسام الطبية.


وخلال الجولة تأكد المحافظ من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية ، والأمصال ، وفصائل الدم المختلفة ومشتقاته ، وشدد وكيل الوزارة علي مدير المستشفي باستيفاء بعض البيانات الخاصة بالمرضى بالسجلات الطبية بقسم الاستقبال والطوارئ.


وشدد المحافظ علي مناظرة الفريق الطبي لدفتر الترصد بالأقسام الحرجة يوميًا ، وتفعيل الاجتماعات الدورية للجنة السلامة والصحة المهنية بالمستشفي ، لمناقشة أي سلبيات والإجراءات التصحيحية لها شهريًا.


 كما كلف مدير المستشفى بصرف مكافأة ٥ أيام لأربعة صيادلة بالمستشفي لما يبذلونه من مجهود ملحوظ في توفير الأدوية والمستلزمات والأمصال بصفة مستمر بالمستشفة.

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