في عيدهم.. رجال الشرطة يوزعون الهدايا والحلوى على المواطنين بميادين القاهرة

قام صباح اليوم رجال الأمن بالقاهرة بتوزيع أدوات مدرسية والهدايا والورود والحلوى على المواطنين فى الميادين الحيوية بالعاصمة، وسط أجواء من البهجة بمناسبة عيد الشرطة.
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مركز شرطة طوخ بعيد الشرطة
كما قاموا بتوزيع عدد من الشنط تحتوي على (٢ كراسة - مطوية ارشادات عن الحماية المدنية - إرشادات مرورية بعنوان القاهرة لن تتوقف - عدد ٢ قلم مكتوب عليهم عيد الشرطة ٢٠٢٠ - عدد ٢ علبة ألوان مطبوع عليهم شعارات عيد الشرطة - ٢ كتيب تلوين مطبوع عليه كلنا واحد - عدد ١ بازل - ٢ كوستر بشعار المديرية وعيد الشرطة - نتيجة ورقية ).