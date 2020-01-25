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رياضة

استعدادا لمواجهة النجم الساحلي.. مؤتمر صحفي لفايلر بالسلام

السبت 25/يناير/2020 - 01:55 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
يعقد رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، وكابتن الفريق، اليوم السبت، مؤتمر صحفي لمباراة القلعة الحمراء مع الساحلي التونسي المقرر لها مساء غد الأحد.

ومن المقرر أن يعقد المؤتمر الصحفي في الثامنة مساء اليوم السبت في قاعة المؤتمرات الصحفية لملعب السلام.

ويتحدث المدير الفني للفريق، ومعه كابتن الأهلي خلال المؤتمر الصحفي عن الاستعدادات الخاصة بمباراة النجم الساحلي التونسي.

ويستعد الأهلي لمواجهة النجم الساحلي التونسي في الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا في التاسعة مساء غدٍ الأحد على ملعب السلام.
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